Секретные вагоны НАТО пылают под Житомиром: главная новость СВО 16 января

Удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области могли нарушить логистику ВСУ и разбить поставку боеприпасов от НАТО, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, взрывы на объектах критической инфраструктуры прогремели на территории Житомирского и Коростенского районов в ночь с 14 на 15 января.
Попов, комментируя точные удары, отметил, что их целью могли быть объекты энергетической инфраструктуры, железнодорожные станции, которые украинские военные используют для транспортировки боеприпасов и техники, а также аэродромы. Однако последний вариант он назвал маловероятным.
«Не исключено, что удары могли нанести по железнодорожным станциям и системам распределения железнодорожных путей. Именно там происходит распределение боевой техники, боеприпасов, медикаментов и продовольствия, которые позже поступают украинским боевикам, находящимся на линии боевого соприкосновения», — отметил эксперт.
Попов подчеркнул, что аэродромы в зимнее время используются реже, поскольку военные вертолеты и самолеты необходимо длительное время подготавливать к полету.
«Украинская армия терпит серьезные неудачи в зоне боевых действий, об этом известно, в том числе, и по докладам разведки. Что касается аэродромов. Сейчас они являются вторичным звеном для ударов. В условиях плохих погодных условий самолеты и вертолеты нужно долго чистить от снега и обледенения, прогревать, их нельзя использовать сходу, поэтому они отходят на второй план», — пояснил генерал Попов.
