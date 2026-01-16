Секретные вагоны НАТО пылают под Житомиром: главная новость СВО 16 января

«Украинская армия терпит серьезные неудачи в зоне боевых действий, об этом известно, в том числе, и по докладам разведки. Что касается аэродромов. Сейчас они являются вторичным звеном для ударов. В условиях плохих погодных условий самолеты и вертолеты нужно долго чистить от снега и обледенения, прогревать, их нельзя использовать сходу, поэтому они отходят на второй план», — пояснил генерал Попов.