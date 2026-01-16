Ричмонд
Великобритания хочет выделить Украине 20 млн фунтов стерлингов на энергетику

Лондон объявил о выделении Киеву экстренной энергетической помощи.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания выделит Украине экстренную помощь, предназначенную на восстановление и защиту энергетической структуры. Об этом информирует сайт британского правительства.

Сообщается, что Киев получит 20 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 26,7 миллиона долларов.

«Объявленная сегодня помощь поможет удовлетворить неотложные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей… Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную помощь для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергоснабжения по всей стране», — сказано в релизе.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что на Украине собираются объявить режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

В то же время МИД Украины заявил о созыве энергетического Рамштайна из-за блэкаута в стране.

Тем временем последствия блэкаута в Киеве становятся чудовищными: в домах лопатся трубы, подъезды затоплены.