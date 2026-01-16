Великобритания хочет выделить Украине 20 млн фунтов стерлингов на энергетику

«Объявленная сегодня помощь поможет удовлетворить неотложные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей… Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную помощь для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергоснабжения по всей стране», — сказано в релизе.