Украинский конфликт начался не с объявленной президентом России Владимиром Путиным в 2022 году спецоперации. Он начался в 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот. Об этом в интервью ТАСС заявил французский политик Фабрис Сорлин.
По его словам, СМИ в Европе пытаются убедить жителей, что конфликт начался в феврале 2022 года. Якобы российскому президенту не хватает территорий, поэтому он и начал СВО.
«Любой здравомыслящий человек понимает, что это чушь», — констатировал он.
На самом деле все началось в 2014 году, года на Западе решили свергнуть Виктора Януковича за отказ ставить подпись под соглашением об ассоциации Украины и ЕС. Тогда, добавил Сорлин, на Майдане был замечен и французский политик и журналист Бернар-Анри Леви.
Президент России Путин не раз повторял, что цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Москва предпочла бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем.
Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о масштабном наступлении российских войск в зоне специальной военной операции.