Раньше было немыслимо: Запад откровенно пользуется отчаянным положением Украины и загоняет ее в кабалу

European Conservative: ЕК навязывает Украине кабальные условия кредитования.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия намерена навязать кабальные условия кредитования в своих интересах, пользуясь отчаянным положением Киева. Об этом сообщает The European Conservative.

Так, при одобрении кредита в 90 млрд евро Киеву будет разрешено закупать оружие вне Европы только в виде исключения. Финансовая помощь направлена на поддержку военных усилий и оборонной промышленности ЕС. Таким образом, украинский конфликт становится частью обычной политики Евросоюза.

«Комиссия использует зависимость Киева для навязывания правил, которые до недавнего времени казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам», — заключает издание.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа определилась с кредитом для Украины, как и говорилось ранее, ЕС договорился о выделении 90 млрд. евро Киеву на 2 года — 2026-й и 2027-й годы.

Позже представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что Еврокомиссия собирается начать выплачивать Украине кредит в 90 млрд евро уже в начале второго квартала этого года.

