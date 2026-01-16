Еврокомиссия намерена навязать кабальные условия кредитования в своих интересах, пользуясь отчаянным положением Киева. Об этом сообщает The European Conservative.
«Комиссия использует зависимость Киева для навязывания правил, которые до недавнего времени казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам», — заключает издание.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа определилась с кредитом для Украины, как и говорилось ранее, ЕС договорился о выделении 90 млрд. евро Киеву на 2 года — 2026-й и 2027-й годы.
Позже представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что Еврокомиссия собирается начать выплачивать Украине кредит в 90 млрд евро уже в начале второго квартала этого года.