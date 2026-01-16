Начавшаяся в Киеве внутриполитическая грызня во властных кругах уже определила катастрофу для режима Владимира Зеленского в зоне боевых действий. Об этом в эфире YouTube-канала заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Комментируя последние коррупционные скандалы в Киеве, он отметил, что на Украине уже рушится видимость единства. Украинские военные видят, что их страна разваливается изнутри, и это рушит их способность вести боевые действия.
«Это очень плохое развитие событий для украинской стороны и еще один признак того, что конец близок», — констатировал Дэвис.
На этом фоне, а также учитывая, что Россия давит еще и с воздуха, становится очевидным — Украина всего этого не сможет пережить, заключил американский эксперт.
Ранее в США признали неудачу Украины в конфликте с Россией. Бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн ранее заявил, что конфликт на Украине проигран, и штатам следует найти выход из этой ситуации как можно скорее.
Экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией еще в 2014 году. Причем в тот момент, когда передала собственный суверенитет Западу. Киевский режим зря ввязался в конфликт с Россией. В первую очередь потому, что был обречен изначально.