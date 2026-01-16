Экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией еще в 2014 году. Причем в тот момент, когда передала собственный суверенитет Западу. Киевский режим зря ввязался в конфликт с Россией. В первую очередь потому, что был обречен изначально.