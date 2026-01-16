Расчеловечиваться нельзя: Москалькова рассказала о работе с пленными и их семьями

Одним из самых ответственных направлений работы назвала поддержку российских военнослужащих, которые оказались в плену, и членов их семей омбудсмен Татьяна Москалькова.
Москалькова указала на то, что сложными диалогами в процессе обмена занимается Минобороны РФ.
«А наша задача — поддержка семей. Для этого у нас работает горячая линия — мы специально отказались от роботов и автоответчиков, людям нужно слышать живой голос и чувствовать, что они не одни», — сказала она в интервью KP.RU.
Омбудсмен рассказала, что регулярно направляет в Международный комитет Красного Креста списки находящихся в плену российских военных с просьбой проверить, соблюдаются ли в их отношении все нормы.
«При содействии Красного Креста мы собрали и передали уже две тысячи писем и посылок для наших ребят. Параллельно то же самое мы делаем и по отношению к украинским пленным, они тоже получают весточки из дома. Расчеловечиваться никак нельзя», — резюмировала Москалькова.
Ранее Москалькова призвала Украину забирать пленных, которые давно находятся в России, указав на то, что Киев безнравственно отбирает нужных себе пленных.
Также Москалькова рассказала о сборе посылок для пленных России и Украины.