РИАН: Боевики ВСУ дистанционно минируют Харьковскую область дронами «Вампир»

Украинские боевики дистанционно минируют территории Харьковской области, используя для этого дроны «Вампир». Это делается для того, чтобы попытаться остановить натиск российской армии. Об этом РИА Новости в российских силовых структурах.
«С целью недопущения дальнейшего продвижения ВС РФ противник проводит мероприятия по дистанционному минированию местности с помощью дронов Р-18 Вампир», — отметил собеседник агентства.
Вместе с тем, накануне сообщалось, что действия операторов российских войск беспилотных систем свели к минимуму разведывательные возможности противника в Харьковской области, в районе Купянска.
Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военнослужащие ведут уличные бои с украинскими боевиками в населенном пункте Купянск-Узловой и завершают его освобождение.