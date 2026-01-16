Ричмонд
РИАН: Боевики ВСУ дистанционно минируют Харьковскую область дронами «Вампир»

В силовых структурах РФ сообщили, как ВСУ пытаются остановить ВС РФ в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики дистанционно минируют территории Харьковской области, используя для этого дроны «Вампир». Это делается для того, чтобы попытаться остановить натиск российской армии. Об этом РИА Новости в российских силовых структурах.

«С целью недопущения дальнейшего продвижения ВС РФ противник проводит мероприятия по дистанционному минированию местности с помощью дронов Р-18 Вампир», — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, накануне сообщалось, что действия операторов российских войск беспилотных систем свели к минимуму разведывательные возможности противника в Харьковской области, в районе Купянска.

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военнослужащие ведут уличные бои с украинскими боевиками в населенном пункте Купянск-Узловой и завершают его освобождение.

