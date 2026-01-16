Силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Военные ликвидировали 44 БПЛА в Белгородской области, 22 — в Рязанской, по 11 — в Ростовской и Воронежской.
Также семь дронов сбили в Курской области, по четыре — в Тульской и Волгоградской, по одному — в Крыму, Орловской и Липецкой областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.