Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более сотни дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Военные ликвидировали 44 БПЛА в Белгородской области, 22 — в Рязанской, по 11 — в Ростовской и Воронежской.

Также семь дронов сбили в Курской области, по четыре — в Тульской и Волгоградской, по одному — в Крыму, Орловской и Липецкой областях.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше