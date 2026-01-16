Силы ПВО за ночь сбили над Россией 106 БПЛА

В Ростовской области отразили воздушную атаку в шести районах, информации о пострадавших или разрушениях нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Воронежской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.
