Над Ростовской областью сбиты 11 БПЛА

Ночью 16 января над Ростовской областью дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны.

Источник: Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атаке беспилотников подверглись Каменский, Миллеровский, Милютинский, Морозовский, Чертковский и Шолоховский районы.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

