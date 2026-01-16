Над Ростовской областью сбиты 11 БПЛА

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атаке беспилотников подверглись Каменский, Миллеровский, Милютинский, Морозовский, Чертковский и Шолоховский районы.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше