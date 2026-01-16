Четыре дрона перехватила ПВО в Волгоградской области ночью

По данным Министерства обороны РФ, всего прошедшей ночью успешно было ликвидировано 106 дрона ВСУ над регионами.
Массированной атаке вновь подверглась Белгородская область — здесь военные сбили 44 БПЛА, 22 перехвачено над территорией Рязанской области. В Ростовской области и Воронежской сбиты по 11 беспилотников. Семь БПЛА ликвидировано над Курской областью и 4 над Тульской областью. Также по одному беспилотнику было уничтожено над Республикой Крым, Орловской и Липецкой областью.
Напомним, ночью волгоградская воздушная гавань была закрыта на 4 часа. Сейчас аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.