Силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских БПЛА над регионами России

Министерство обороны России сообщило о ликвидации 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами в течение прошедшей ночи.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолнтного типа в течение прошедшей ночи.

В ведомстве уточнили, что перехват и поражение целей были осуществлены дежурными силами противовоздушной обороны.

Согласно официальным данным, наибольшее количество беспилотников — 44 — было уничтожено над территорией Белгородской области. Над Рязанской областью поражены 22 БПЛА, над Ростовской и Воронежской областями — по 11. Кроме того, семь беспилотников сбито в небе над Курской областью, по четыре — в Тульской и Волгоградской областях, и по одному — в Крыму, а также в Липецкой и Орловской областях.

В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре российские вооруженные силы продолжают наносить удары по местам сосредоточения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонно-промышленного комплекса, военного управления и связи на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону при разборе завалов после атаки БПЛА ВСУ в одной из квартир обнаружили тело мужчины.

