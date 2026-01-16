Силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских БПЛА над регионами России

Согласно официальным данным, наибольшее количество беспилотников — 44 — было уничтожено над территорией Белгородской области. Над Рязанской областью поражены 22 БПЛА, над Ростовской и Воронежской областями — по 11. Кроме того, семь беспилотников сбито в небе над Курской областью, по четыре — в Тульской и Волгоградской областях, и по одному — в Крыму, а также в Липецкой и Орловской областях.