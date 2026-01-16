Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по переправе Вооруженных сил Украины через реку Оскол. Как сообщило Министерство обороны РФ, объект в районе населенного пункта Осиново в Харьковской области был уничтожен.
По данным военного ведомства, разведка ВС РФ обнаружила активное использование переправы подразделениями ВСУ для переброски техники, личного состава и грузов. Для ликвидации цели были применены авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и корректировки (УМПК).
«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы», — добавили в ведомстве.
Тем временем российская армия продолжает добиваться успехов на константиновском направлении. Как сообщили в Минобороны России, операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили ротацию подразделений ВСУ и нанесли по ним точные удары.