Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол авиабомбами ФАБ-500

Бомбы ФАБ-500 стерли с лица земли переправу ВСУ в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по переправе Вооруженных сил Украины через реку Оскол. Как сообщило Министерство обороны РФ, объект в районе населенного пункта Осиново в Харьковской области был уничтожен.

По данным военного ведомства, разведка ВС РФ обнаружила активное использование переправы подразделениями ВСУ для переброски техники, личного состава и грузов. Для ликвидации цели были применены авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и корректировки (УМПК).

«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы», — добавили в ведомстве.

Тем временем российская армия продолжает добиваться успехов на константиновском направлении. Как сообщили в Минобороны России, операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили ротацию подразделений ВСУ и нанесли по ним точные удары.