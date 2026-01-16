Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Оскол

Российские войска авиабомбами ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России.
В ведомстве сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий подразделения ВС России обнаружили переправу в районе населенного пункта Осиново, которая активно использовалась киевскими боевиками для переброски личного состава, техники, а также военных грузов.
По данным Минобороны, удар по цели нанесли силы ВКС с применением авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы.
Ранее сообщалось, что российские военные за 24 часа отразили две контратаки подразделений Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться в освобождённый город Купянск в Харьковской области.