Президент федерации бокса Самарской области погиб на СВО

В пятницу 16 января в Самарскую область пришла скорбная весть из зоны проведения специальной военной операции. Как сообщила общественная организация «Общее дело», на боевом задании погиб известный тренер и президент региональной федерации бокса Сергей Чернов.
Сергей Владимирович был мастером спорта по боксу, куратором социального проекта «Бокс в школу», специалистом по адаптивной физической культуре, тренером и наставником, возглавлял спортивную федерацию. На СВО он ушёл добровольцем.
Прощание с тренером пройдёт 19 января в Новокуйбышевске по адресу: улица Островского, дом 32. Время: с 10.30 до 12.00.
Редакция «АиФ-Самара» выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, однополчанам и воспитанникам Сергея Чернова.