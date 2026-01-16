Ричмонд
Президент федерации бокса Самарской области погиб на СВО

Прощание с Сергеем Черновым состоится в Новокуйбышевске 19 января.

Источник: Проект "Общее дело" (Самарская область)

В пятницу 16 января в Самарскую область пришла скорбная весть из зоны проведения специальной военной операции. Как сообщила общественная организация «Общее дело», на боевом задании погиб известный тренер и президент региональной федерации бокса Сергей Чернов.

Сергей Владимирович был мастером спорта по боксу, куратором социального проекта «Бокс в школу», специалистом по адаптивной физической культуре, тренером и наставником, возглавлял спортивную федерацию. На СВО он ушёл добровольцем.

Прощание с тренером пройдёт 19 января в Новокуйбышевске по адресу: улица Островского, дом 32. Время: с 10.30 до 12.00.

Редакция «АиФ-Самара» выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, однополчанам и воспитанникам Сергея Чернова.