ВКС России уничтожили переправу ВСУ под Харьковом. Видео

По данным оборонного ведомства, данный объект играл ключевую роль в системе снабжения группировки противника. Переправа активно использовалась подразделениями ВСУ для оперативной переброски бронетехники, личного состава и различных грузов военного назначения.
Авиационный удар по цели был нанесен с применением фугасных авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Использование данных устройств позволяет наносить точные удары, не заходя в возможную зону действия средств ПВО противника.
В результате прямого попадания конструкция переправы была полностью разрушена, что существенно затруднит материально-техническое обеспечение украинских подразделений на данном участке фронта.