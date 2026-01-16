ВКС России уничтожили переправу ВСУ под Харьковом. Видео

Авиационный удар по цели был нанесен с применением фугасных авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Использование данных устройств позволяет наносить точные удары, не заходя в возможную зону действия средств ПВО противника.