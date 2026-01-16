Ричмонд
ВКС России уничтожили переправу ВСУ под Харьковом. Видео

Воздушно-космические силы России уничтожили переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

По данным оборонного ведомства, данный объект играл ключевую роль в системе снабжения группировки противника. Переправа активно использовалась подразделениями ВСУ для оперативной переброски бронетехники, личного состава и различных грузов военного назначения.

Авиационный удар по цели был нанесен с применением фугасных авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Использование данных устройств позволяет наносить точные удары, не заходя в возможную зону действия средств ПВО противника.

В результате прямого попадания конструкция переправы была полностью разрушена, что существенно затруднит материально-техническое обеспечение украинских подразделений на данном участке фронта.