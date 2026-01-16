Юрий Сущенко из Лысковского района погиб в зоне СВО

Об этом сообщили в окружной администрации. По официальным данным, Юрий Сущенко скончался при исполнении служебных обязанностей. Ему было 50 лет. Прощание с погибшим состоялось 15 января в селе Чернуха. Церемония прошла у обелиска, установленного в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.