Юрий Сущенко из Лысковского района погиб в зоне СВО

Житель Лысковского округа Нижегородской области Юрий Сущенко погиб в зоне специальной военной операции.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в окружной администрации. По официальным данным, Юрий Сущенко скончался при исполнении служебных обязанностей. Ему было 50 лет. Прощание с погибшим состоялось 15 января в селе Чернуха. Церемония прошла у обелиска, установленного в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

«Администрация Лысковского муниципального округа выражает свои соболезнования родным и близким военнослужащего», — говорится в сообщении, опубликованном на странице муниципалитета в социальной сети.

Ранее в Варнавинском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Крючковым.