ВСУ ночью атаковали Кубань дронами — угроза длилась 13 часов

Беспилотная опасность в Краснодарском крае действовала почти 13 часов. Всю ночь дроны ВСУ пытались атаковать регион.

Режим беспилотной угрозы длился с вечера 15 января до утра 16 января. Власти напоминают: на Кубани действуют ограничения на видео- и фотосъемку дронов, мест падения или ущерба от БПЛА. Нарушение грозит штрафами от правоохранителей.

