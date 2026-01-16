ВСУ ночью атаковали Кубань дронами — угроза длилась 13 часов

Режим беспилотной угрозы длился с вечера 15 января до утра 16 января. Власти напоминают: на Кубани действуют ограничения на видео- и фотосъемку дронов, мест падения или ущерба от БПЛА. Нарушение грозит штрафами от правоохранителей.
