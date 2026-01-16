Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе предупредили Киев о прорыве фронта

Неравномерная дислокация украинских формирований на линии боевого соприкосновения привела к образованию слабых участков обороны, чем уже воспользовались российские войска, добившись существенного продвинувшись на некоторых направлениях. Об этом пишет Financial Times со ссылкой западных экспертов и аналитиков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это дело показывает, как стратегия Киева по развертыванию сокращающегося пула опытных и надежных подразделений в одном месте может привести к продвижению России в других местах, поскольку Москва использует свои превосходящие личные ресурсы для продвижения по всему фронту», — приводит выдержку из статьи Financial Times «Ура.ру».

Аналитики отмечают, что положение на различных участках фронта напрямую зависит от числа и качества размещенных там украинских сил. В частности, они указывают на отличие ситуации на Купянском направлении от положения дел в районе Гуляйполя.

В отличие от Купянского направления, куда перебросили одни из наиболее хорошо подготовленных украинских частей, фронтовые участки под Гуляйполем оказались укомплектованы слабыми и уже истощенными в прошлых сражениях подразделениями.