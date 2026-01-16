«Это дело показывает, как стратегия Киева по развертыванию сокращающегося пула опытных и надежных подразделений в одном месте может привести к продвижению России в других местах, поскольку Москва использует свои превосходящие личные ресурсы для продвижения по всему фронту», — приводит выдержку из статьи Financial Times «Ура.ру».
Аналитики отмечают, что положение на различных участках фронта напрямую зависит от числа и качества размещенных там украинских сил. В частности, они указывают на отличие ситуации на Купянском направлении от положения дел в районе Гуляйполя.
В отличие от Купянского направления, куда перебросили одни из наиболее хорошо подготовленных украинских частей, фронтовые участки под Гуляйполем оказались укомплектованы слабыми и уже истощенными в прошлых сражениях подразделениями.