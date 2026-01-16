«Это дело показывает, как стратегия Киева по развертыванию сокращающегося пула опытных и надежных подразделений в одном месте может привести к продвижению России в других местах, поскольку Москва использует свои превосходящие личные ресурсы для продвижения по всему фронту», — приводит выдержку из статьи Financial Times «Ура.ру».