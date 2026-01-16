Жители Башкирии могут вступить в ряды операторов БПЛА

Специальная военная операция стала полигоном по внедрению новых технологий ведения боя. На передний план в театре военных действий вышло оборудование, которое в гражданской жизни использовалось для видеосъёмок и наблюдения. Речь идёт о квадрокоптерах, которые снимали с неба праздничные мероприятия. Или, например, гексокоптеры и октокоптеры. Многовинтовые дроны использовались (да и сейчас тоже они продолжают служить в мирных целях) в геодезии, для мониторинга состояния посевов, загрязнений в атмосфере и на почве, изучения ЛЭП, трубопроводов, буровых вышек, а также в поисково-спасательных операциях. Словом, беспилотники нужны там, где удобнее рассматривать те или иные объекты с неба.
Но сегодня БПЛА стали грозным и эффективным инструментом Вооружённых сил России. Дроны необходимы для разведки позиций противника и нанесения поражения технике и живой силе ВСУ. Операторы беспилотников выполняют много боевых заданий, причём дистанционно и быстро. Кроме того, их работа важна для продвижения штурмовых групп, корректировки огня артиллеристами и танками. Более того, эти жужжащие помощники солдат доставляют в отдалённые позиции воду, сопровождают мирное население в безопасные места. А расчёты БПЛА штурмового отряда имени Гази Загитова мотострелкового полка «Башкортостан» распространяют агитационные листовки над позициями ВСУ.
В зону СВО спецоборудование поступает с гуманитарными колоннами. Военнослужащие уже давно оборудовали в блиндажах лаборатории и мастерские, в которых восстанавливают и собирают дроны из деталей сбитых коптеров ВСУ. Наши операторы, возможно, не сразу, но довольно быстро завоевали господство на небе и уверенно выполняют поставленные боевые задачи.
Мужчины вне зависимости от возраста и опыта службы в армии при подписании контракта с минобороны всё чаще выбирают службу в подразделениях БПЛА. Один из них житель Туймазов. «Варяг» служит в составе специального отряда «Айгир» по работе с беспилотными летательными устройствами мотострелкового полка «Башкортостан». До отправки на фронт мужчина почти шесть лет работал в ресторане сушефом. В 2023 году принял важное решение и теперь боец считается одним из опытных и отважных воинов башкирского полка.
«В “Айгире” служат отличные ребята из нашей республики и других регионов. В мои задачи входит разведка с дронов, корректировка огня. Наука управления БПЛА мне далась легко, каких-либо трудностей не было. Но есть нюансы. Например, тяжелее освоить FPV-дроны, так как у них в отличие от дронов-разведчиков другое управление, качество камеры другое, нужна хорошая подготовка.
Наносим огневое поражение по противнику всеми силами и средствами, которые имеются в полку. Прошли с ребятами через много трудностей. По нам тоже открывали огонь из чего только можно было выстрелить. Постоянные артобстрелы с целью поразить наших операторов. Но мы не сломались и продолжаем свою работу. Быть оператором БПЛА — это не просиживание штанов за пультом. Это многочасовая кропотливая работа, в которой важны внимательность, ответственность за жизнь людей и мужество.
А новичкам советую в первую очередь освоить боевую и физическую подготовку. Управление дронами — это не только про «летать», а ещё и переноска оборудования, которое не лёгкое по массе. Управлять-то научат быстро, но боевая подготовка важнее«, — сказал “Варяг” “Башинформу”.
В Башкирии продолжается набор желающих служить в подразделениях по управлению беспилотными летательными аппаратами. Офицер пункта отбора граждан на военную службу по контракту лейтенант Алмаз Абдрахманов рассказал, какими качествами должен обладать кандидат и на что обращают внимание в беседе с соискателями.
"Вид войск беспилотных система, можно сказать, молодой организм. Поэтому у нас к кандидатам в эти подразделения есть определённые требования. Возраст кандидатов не должен превышать 45 лет, а у операторов FPV-дронов — 35 лет. Учитываем полученное образование. Понятно, что можем взять и тех, у кого только за плечами 9 классов. Однако уровень образования влияет на должности. Конечно же, важны состояние здоровья и физподготовка. Ну и поскольку управление дронами требует определённых навыков, необходимо быть уверенным пользователем компьютера, обладать аналитическим мышлением, иметь хорошую вестибулярную систему и развитую моторику рук.
По итогам рассмотрения будущий военнослужащий пройдёт профотбор. Преимущества будут у тех, кто служил в авиационных войсковых частях, в подразделениях специального назначения, работал в сфере информационных технологий, электроники, радиотехники. Даже геймеры и киберспортсмены найдут применение своим талантам. А также к нам могут обратиться программисты, радиотехники, автомеханики.
Затем будущие дроноводы пройдут курс подготовки в учебных центрах и на спецполигонах во время боевого слаживания. Им на практике работе операторов БПЛА обучат действующие участники спецоперации. Есть программа специальной подготовки операторов беспилотных систем учебной сети Министерства обороны Российской Федерации. Как минимум два месяца они будут заниматься, потом только поступят в войска", — пояснил Алмаз Абдрахманов.
В прошлом году Глава Башкирии Радий Хабиров во время поездки в зону СВО к военнослужащим из республики обсудил с ними вопросы их обеспечения. В том числе оборудованием военного назначения.
«Наших бойцов поддерживает вся республика. Мы постоянно работаем над тем, чтобы парни ни в чём не нуждались и могли сосредоточиться на выполнении своего долга. Гуманитарные грузы, которые мы отправляем на передовую, преимущественно формируются по их заявкам, но все же мне важно было услышать мнения бойцов из первых уст. Ребята благодарят за помощь, особенно — за дроны, производство которых мы наладили у нас в республике. Просят увеличить поставки, есть пожелания и по другому оборудованию. Здесь они своими руками ремонтируют беспилотники, доводят их до ума — чтобы били точнее, защищали лучше», — подчеркнул Радий Хабиров.