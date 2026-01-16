Жители Башкирии могут вступить в ряды операторов БПЛА

«Наших бойцов поддерживает вся республика. Мы постоянно работаем над тем, чтобы парни ни в чём не нуждались и могли сосредоточиться на выполнении своего долга. Гуманитарные грузы, которые мы отправляем на передовую, преимущественно формируются по их заявкам, но все же мне важно было услышать мнения бойцов из первых уст. Ребята благодарят за помощь, особенно — за дроны, производство которых мы наладили у нас в республике. Просят увеличить поставки, есть пожелания и по другому оборудованию. Здесь они своими руками ремонтируют беспилотники, доводят их до ума — чтобы били точнее, защищали лучше», — подчеркнул Радий Хабиров.