Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий раз за сутки в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Предупреждающий сигнал поступил в 11:39 16 января.

Источник: Аргументы и факты

Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области днём пятницы, 16 января, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона призывает местных жителей сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.

Напомним, что минувшей ночью в небе над пять районами и двумя городами Воронежской области уничтожили 11 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше