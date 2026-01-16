Третий раз за сутки в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области днём пятницы, 16 января, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона призывает местных жителей сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.
Напомним, что минувшей ночью в небе над пять районами и двумя городами Воронежской области уничтожили 11 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше