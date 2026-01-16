Ричмонд
Российские дроны уничтожили РСЗО HIMARS в Черниговской области. Видео

Российские дроны уничтожили HIMARS в Черниговской области. Установка обстреливала Брянскую область, ее ликвидировали во время отхода.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В районе села Хлопяники Черниговской области уничтожена американская реактивная система залпового огня HIMARS. Кадры объективного контроля опубликовал телеканал RT.

По данным телеграм-канала «Изнанка», пусковую установку обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. Российские беспилотники вышли на цель еще в момент обстрела расчетом ВСУ территории Брянской области, однако предотвратить пуски ракет не успели. В результате HIMARS перехватили и уничтожили сразу после выезда с позиции, когда она начала движение по трассе.

Первый дрон-камикадзе поразил РСЗО прямо на дороге: после удара машина загорелась, и экипаж был вынужден ее бросить. Вторым попаданием пусковая установка была уничтожена окончательно.

На опубликованных кадрах зафиксировано точное попадание по технике, сопровождающееся мощным взрывом.