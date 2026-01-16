Российские дроны уничтожили РСЗО HIMARS в Черниговской области. Видео

По данным телеграм-канала «Изнанка», пусковую установку обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. Российские беспилотники вышли на цель еще в момент обстрела расчетом ВСУ территории Брянской области, однако предотвратить пуски ракет не успели. В результате HIMARS перехватили и уничтожили сразу после выезда с позиции, когда она начала движение по трассе.