BZ: как России удалось сломить ПВО Украины

«Украинская ПВО сейчас далеко не так эффективна, как заявляется. Сейчас удается сбить лишь небольшой процент беспилотников, а в случае с крылатыми и баллистическими ракетами вероятность успеха крайне низка», — заявил газете военный эксперт, полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.
Он утверждает, что Киев «не совсем честен» в своих официальных заявлениях:
Они стремятся поддерживать высокий моральный дух. Как и в любой войне, они пытаются создать в информационном пространстве впечатления, что все в порядке.
Однако ущерб, наносимый российскими ударами, не скрыть, полагает полковник. По его словам, эффективность российских атак объясняется тремя причинами.
Это, по словам Райснера, признают и сами украинцы.
«Даже явно проукраинские источники уже не могут отрицать, что массированные атаки идут почти еженедельно. С начала ноября 2025 года по январь 2026 года Украина пережили девять массированных атак — примерно по одной атаке каждые десять дней», — говорит Райснер. В таких ударах участвуют как минимум 600 беспилотников и крылатых ракет. «Такой уровень насыщения очень затрудняет украинцам контрнаступление», — полагает полковник.
Яркий тому пример — беспилотники «Герань». «Они приближаются практически с любого направления, по круговой дуге в 360 градусов. Это очень затрудняет для украинских средств ПВО сосредоточение на целях. Перед ударом по цели “Герани” резко набирают высоту, а затем пикируют», — объясняет эксперт. Эта тактика делает оборону крайне сложной, особенно для мобильных зенитных установок, которые часто оснащены только пулеметами, добавляет он.
Например, замедление поставок зенитно-ракетных комплексов Западом и острая нехватка боеприпасов. Кроме того, украинские беспилотники пока не оправдали ожиданий, пишет BZ. «Украина рассчитывала, что они станут серьезным конкурентом российским “Гераням”, но уровень сбития целей у них оказался намного ниже, чем предполагалось», — говорит полковник. Украине придется вложить значительные средства в разработку и производство собственных БПЛА, чтобы сравняться с Россией по численности, поэтому они с таким нетерпением ждут финансирования из Европы, пояснил Райснер.
На его взгляд, в ближайшее время ситуация для Украины вряд ли улучшится, поскольку поводов для оптимизма мало: «Битва между российскими авиаударами и украинской противовоздушной обороной — это техническая игра в кошки-мышки, в которой россияне по-прежнему имеют преимущество».