Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: как России удалось сломить ПВО Украины

Российская армия добивается значительных успехов в нанесении ударов по украинской инфраструктуре, а Украина теперь может перехватывать лишь небольшую часть российских ракет, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Украинская ПВО сейчас далеко не так эффективна, как заявляется. Сейчас удается сбить лишь небольшой процент беспилотников, а в случае с крылатыми и баллистическими ракетами вероятность успеха крайне низка», — заявил газете военный эксперт, полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

Он утверждает, что Киев «не совсем честен» в своих официальных заявлениях:

Они стремятся поддерживать высокий моральный дух. Как и в любой войне, они пытаются создать в информационном пространстве впечатления, что все в порядке.

Маркус Райснер
военный эксперт, полковник Вооруженных сил Австрии

Однако ущерб, наносимый российскими ударами, не скрыть, полагает полковник. По его словам, эффективность российских атак объясняется тремя причинами.

Во-первых, российская армия оперативно адаптируется: баллистические и крылатые ракеты и реактивные снаряды становятся все совершеннее и могут автоматически обходить украинские системы противоракетной обороны.

Это, по словам Райснера, признают и сами украинцы.

Во-вторых, Россия начала запускать одновременно огромное количество беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов и неуклонно наращивает их число.

«Даже явно проукраинские источники уже не могут отрицать, что массированные атаки идут почти еженедельно. С начала ноября 2025 года по январь 2026 года Украина пережили девять массированных атак — примерно по одной атаке каждые десять дней», — говорит Райснер. В таких ударах участвуют как минимум 600 беспилотников и крылатых ракет. «Такой уровень насыщения очень затрудняет украинцам контрнаступление», — полагает полковник.

В-третьих, российские силы корректируют тактику при нанесении ударов.

Яркий тому пример — беспилотники «Герань». «Они приближаются практически с любого направления, по круговой дуге в 360 градусов. Это очень затрудняет для украинских средств ПВО сосредоточение на целях. Перед ударом по цели “Герани” резко набирают высоту, а затем пикируют», — объясняет эксперт. Эта тактика делает оборону крайне сложной, особенно для мобильных зенитных установок, которые часто оснащены только пулеметами, добавляет он.

Помимо этих трех проблем, которые для ПВО Украины создала российская армия, есть и другие негативные факторы.

Например, замедление поставок зенитно-ракетных комплексов Западом и острая нехватка боеприпасов. Кроме того, украинские беспилотники пока не оправдали ожиданий, пишет BZ. «Украина рассчитывала, что они станут серьезным конкурентом российским “Гераням”, но уровень сбития целей у них оказался намного ниже, чем предполагалось», — говорит полковник. Украине придется вложить значительные средства в разработку и производство собственных БПЛА, чтобы сравняться с Россией по численности, поэтому они с таким нетерпением ждут финансирования из Европы, пояснил Райснер.

На его взгляд, в ближайшее время ситуация для Украины вряд ли улучшится, поскольку поводов для оптимизма мало: «Битва между российскими авиаударами и украинской противовоздушной обороной — это техническая игра в кошки-мышки, в которой россияне по-прежнему имеют преимущество».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше