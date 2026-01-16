BZ: как России удалось сломить ПВО Украины

«Даже явно проукраинские источники уже не могут отрицать, что массированные атаки идут почти еженедельно. С начала ноября 2025 года по январь 2026 года Украина пережили девять массированных атак — примерно по одной атаке каждые десять дней», — говорит Райснер. В таких ударах участвуют как минимум 600 беспилотников и крылатых ракет. «Такой уровень насыщения очень затрудняет украинцам контрнаступление», — полагает полковник.