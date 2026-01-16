«Подразделения “Южной” группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики <…> Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ в результате действий подразделений группировки войск «Север» в Сумской области взяли под контроль населенный пункт Комаровка в Сумской области.
Кроме того, российские военнослужащие также ликвидировали более 1340 украинских боевиков, уничтожили их танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.