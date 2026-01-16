«Ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — говорится в сообщении военного ведомства.
Российские военные уничтожили пять машин РСЗО ВСУ за неделю
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска за неделю уничтожили пять машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку РСЗО HIMARS и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, сообщило Минобороны РФ.