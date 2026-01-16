Ричмонд
Силы ПВО сбили 1138 украинских беспилотников за неделю

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российская ПВО за неделю сбила 1138 беспилотников самолетного типа, тридцать одну управляемую авиационную бомбу, двадцать один реактивный снаряд HIMARS и три ракеты «Нептун», сообщили министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны (с 10 по 16 января — ред.) сбиты 31 управляемая авиационная бомба, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 1138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27154 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51993 единицы специальной военной автомобильной техники.