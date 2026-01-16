Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 10 — 16 января 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 10 по 16 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 10 по 16 января ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ;
  • склады горючего, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Жовтневое, Белогорб и Новобойковское в Запорожской области;
  • Комаровка в Сумской области;
  • Закотное в ДНР.

«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях

«Северная» группировка за неделю в Харьковской области атаковала четыре бригады и пограничный отряд, в Сумской области — четыре бригады и штурмовой полк ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 1345 боевиков. Также ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, 92 автомобилей, десяти орудий полевой артиллерии, семи станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Запад» занял выгодные рубежи и позиции

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 10 бригад противника.

Потери украинской стороны составили: свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 13 украинским бригадам.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1140 бойцов, два танка, 42 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 19 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.

«Восток» атакует противника в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили превысили 1665 человек. Также украинская сторона лишилась: 30 боевых бронированных машин, 74 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, четырех складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.

ВСУ потеряли порядка 370 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии

С 10 по 16 января ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили пять боевых машин РСЗО.

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 31 управляемую авиационную бомбу;
  • 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 1 138 БПЛА самолетного типа.

