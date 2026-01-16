Главное из брифинга Минобороны 10 — 16 января 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 10 по 16 января ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ;
- склады горючего, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Жовтневое, Белогорб и Новобойковское в Запорожской области;
- Комаровка в Сумской области;
- Закотное в ДНР.
«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
«Северная» группировка за неделю в Харьковской области атаковала четыре бригады и пограничный отряд, в Сумской области — четыре бригады и штурмовой полк ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 1345 боевиков. Также ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, 92 автомобилей, десяти орудий полевой артиллерии, семи станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Запад» занял выгодные рубежи и позиции
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 10 бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 13 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1140 бойцов, два танка, 42 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 19 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.
«Восток» атакует противника в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили превысили 1665 человек. Также украинская сторона лишилась: 30 боевых бронированных машин, 74 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, четырех складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.
ВСУ потеряли порядка 370 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
С 10 по 16 января ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили пять боевых машин РСЗО.
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 31 управляемую авиационную бомбу;
- 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 1 138 БПЛА самолетного типа.