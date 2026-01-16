Ричмонд
Экс-замглавы администрации Сарова задержан по подозрении в финансировании ВСУ

Речь идет о Михаиле Щербаке.

Задержан бывший заместитель главы администрации ЗАТО Сарова Михаил Щербак. Об этом пишет телеграм-канала SHOT.

По данным источника, экс-замглавы саровской администрации задержали по подозрению в финансировании ВСУ. Подробностей от официальных ведомств и силовых структур пока нет.

Михаил Щербак работал в саровской администрации заместителем главы по архитектуре и градостроительству до 2007 года. Затем он перешел в «Атомстройэкспорт» — здесь он трудится на должности директора по капитальному строительству.

Ранее мы писали о нижегородце, которого задержали за призывы к финансированию терроризма.