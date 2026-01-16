ВС России контролируют все районы Купянска, сообщил командующий «Запада»

Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев рассказал, что все районы Купянска находятся под контролем российских войск, несмотря на безуспешные попытки ВСУ прорваться в город.
Силы «Запада» в декабре освободили шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров. Ведется работа над освобождением еще десяти населенных пунктов.
Белоусов вручил бойцам группировки государственные награды за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне СВО.
