Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на село Хорлы в ночь на 1 января погибла одинокая мать пятерых детей. Один из детей, рожденный во втором браке, в настоящее время остается с отцом.
По словам Георгиева, рассматривался вариант проживания сирот с бабушкой и дедушкой, однако бабушка уже находится в пожилом возрасте, а дедушка тяжело болен. При этом важно было найти такой вариант, чтобы не разделить детей.
«Можно уже на сто процентов сказать, что вопрос решен. Спасибо за это главе администрации Каланчакского района Галине Перелович и ее сотрудникам. На этой неделе уже оформлена опека над этими четырьмя детьми. Они попали не просто в хорошую семью, а в семью, которую они знали. На помощь пришла подруга погибшей матери», — сказал омбудсмен.
Он отметил, что уже несколько раз посещал семью, передавал детям подарки. Сироты получают должный уход, заботу и внимание, подчеркнул Георгиев. Отделение Социального фонда России по Херсонской области уже перечислило первые выплаты, которые полагаются детям при потере кормильца.
«Вопрос с контроля мы не снимаем и дальше будем всесторонне помогать, поддерживать эту семью, потому что ту трагедию, которую пережили эти дети, одним днем не вылечить», — сказал уполномоченный.
На данный момент в больницах Крыма остаются еще несколько раненых при атаке на Хорлы людей. Один ребенок находится в Российской детской клинической больнице в Москве, за его жизнь борются лучшие специалисты, отметил Георгиев.
«Уже определен круг пострадавших, теперь идет работа по оказанию всесторонней помощи. Сейчас главная наша задача — завершить все необходимые экспертизы, потому что процесс идентификации останков некоторых погибших идет очень сложно. Остались самые тяжелые случаи», — добавил он.
Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.