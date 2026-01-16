Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку

«Можно уже на сто процентов сказать, что вопрос решен. Спасибо за это главе администрации Каланчакского района Галине Перелович и ее сотрудникам. На этой неделе уже оформлена опека над этими четырьмя детьми. Они попали не просто в хорошую семью, а в семью, которую они знали. На помощь пришла подруга погибшей матери», — сказал омбудсмен.