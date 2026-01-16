ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией

«Шестнадцатого января с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Саратовской области, два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Воронежской, Рязанской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше