ПВО сбила 63 украинских дрона над Россией

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами РФ, сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Шестнадцатого января с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Саратовской области, два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Воронежской, Рязанской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.

