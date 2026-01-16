Кличко: Киев впервые получает лишь половину необходимой электроэнергии

Киев получает только половину от необходимого объема электроэнергии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в интервью агентству Reuters.
«Впервые в истории нашего города, в условиях таких сильных морозов, большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — отметил мэр столицы Украины.
Кличко добавил, что международные партнеры Украины оперативно поставили дополнительные генераторы, а ремонтные бригады работали круглосуточно для восстановления отопления. По его словам, около 100 зданий до сих пор остаются без подачи тепла.
Напомним, в Киеве почти полностью было отключено электричество. В большинстве районов столицы Украины оно либо отсутствовало, либо подавалось частично. Были закрыты супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением.
На фоне блэкаута и проблем с отоплением в жилых многоэтажках столицы лопаются трубы. Кличко порекомендовал жителям, у которых нет тепла, обращаться в пункты обогрева.