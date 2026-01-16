Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым свыше половины граждан Украины выступают за проведение референдума по вопросу возможного мирного соглашения с Россией для урегулирования конфликта.
«Пятьдесят пять процентов поддерживают проведение референдума, то есть немного больше половины», — говорится в исследовании.
При этом 32% высказались против референдума, а 14% не дали никакого ответа. Опрос, проведенный по телефону с 9 по 16 января, охватил всего 601 человека. Уровень погрешности выборки составляет не более 5,3%.
Ранее KP.RU сообщил, что российская сторона давно говорит: новые территории — неотъемлемая часть РФ. И Западу, и киевскому режиму необходимо это усвоить, чтобы двигаться дальше. Сейчас, как говорил президент Владимир Путин, России важно, чтобы мир признал за ней эти территории, а не Украина.