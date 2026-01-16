Путин поручил привлечь ветеранов СВО к работе с гражданскими БПЛА

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития автономных систем, что ветераны СВО могут быть крайне полезными гражданским смежным службам.
Речь идет об операторах дронов, которые обрели уникальный опыт и смогут грамотно использовать его, управляя и помогая разрабатывать гражданскими беспилотниками.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал необходимостью внедрение беспилотного транспорта по всей России. В ходе посещения метродепо «Аминьевское» президент остался под впечатлением от новых образцов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше