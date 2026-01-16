Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Операторы боевых дронов успешно громят технику врага в зоне СВО

Путин отметил колоссальный успех российских дроноводов в зоне спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сообщил об успешных действиях пилотов боевых дронов Вооруженных Сил РФ, которые эффективно уничтожают вражескую технику в зоне СВО. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию автономных систем.

Глава государства подчеркнул, что операторов беспилотников из зоны СВО можно привлекать к развитию гражданских систем БПЛА.

«Опыт, навыки, знания, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили — и продолжают это делать — вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни», — говорит президент.

В этой связи глава государства поручил привлекать таких специалистов, прошедших уникальную школу управления беспилотниками, к работам на предприятиях, занимающихся внедрением гражданских БПЛА в повседневную жизнь.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин предложил создать национальную индустрию беспилотного транспорта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше