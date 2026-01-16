Путин: Операторы боевых дронов успешно громят технику врага в зоне СВО

Президент России Владимир Путин сообщил об успешных действиях пилотов боевых дронов Вооруженных Сил РФ, которые эффективно уничтожают вражескую технику в зоне СВО. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию автономных систем.
Глава государства подчеркнул, что операторов беспилотников из зоны СВО можно привлекать к развитию гражданских систем БПЛА.
«Опыт, навыки, знания, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили — и продолжают это делать — вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни», — говорит президент.
В этой связи глава государства поручил привлекать таких специалистов, прошедших уникальную школу управления беспилотниками, к работам на предприятиях, занимающихся внедрением гражданских БПЛА в повседневную жизнь.
