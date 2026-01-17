Стало известно о присутствии французских военных на Украине: как их маскируют уже четыре года

На территории Украины с 2022 года находятся военные из Франции. Их маскируют под инструкторов и волонтеров. Париж осуществил переброску бойцов в самом начале спецоперации. С таким признанием выступил французский политик Фабрис Сорлин в диалоге с ТАСС.