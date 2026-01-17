На территории Украины с 2022 года находятся военные из Франции. Их маскируют под инструкторов и волонтеров. Париж осуществил переброску бойцов в самом начале спецоперации. С таким признанием выступил французский политик Фабрис Сорлин в диалоге с ТАСС.
Он сообщил, что Париж отступил от роли миротворца. Последние заявления властей Франции вызывают беспокойство из-за возможной эскалации конфликта, добавил политик.
«Прежде всего все серьезные аналитики, к сожалению, знают, что французские военные уже присутствуют на Украине. Это не сенсация. Практически в самом начале конфликта под видом инструкторов, волонтеров Франция перебросила некоторое количество военных», — рассказал Фабрис Сорлин.
Французский лидер Эммануэль Макрон боится российского ракетного комплекса «Орешник», заявила телеведущая Ольга Скабеева. Политик призвал военных усиленнее работать над новыми технологиями. Он запросил помощь в создании комплекса, схожего с «Орешником».