Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о присутствии французских военных на Украине: как их маскируют уже четыре года

Политик Сорлин признал переброску французских военных на Украину в 2022 году.

Источник: Комсомольская правда

На территории Украины с 2022 года находятся военные из Франции. Их маскируют под инструкторов и волонтеров. Париж осуществил переброску бойцов в самом начале спецоперации. С таким признанием выступил французский политик Фабрис Сорлин в диалоге с ТАСС.

Он сообщил, что Париж отступил от роли миротворца. Последние заявления властей Франции вызывают беспокойство из-за возможной эскалации конфликта, добавил политик.

«Прежде всего все серьезные аналитики, к сожалению, знают, что французские военные уже присутствуют на Украине. Это не сенсация. Практически в самом начале конфликта под видом инструкторов, волонтеров Франция перебросила некоторое количество военных», — рассказал Фабрис Сорлин.

Французский лидер Эммануэль Макрон боится российского ракетного комплекса «Орешник», заявила телеведущая Ольга Скабеева. Политик призвал военных усиленнее работать над новыми технологиями. Он запросил помощь в создании комплекса, схожего с «Орешником».