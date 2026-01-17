Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Воздушную атаку отразили в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Шолоховском и Кашарском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше