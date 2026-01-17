Ричмонд
Бывший генсек НАТО призвал страны альянса поговорить с Россией по-соседски: пора вернуться к диалогу

Экс-генсек НАТО Столтенберг призвал Запад к диалогу с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Ряд европейских лидеров поддержали инициативу возобновления контактов с Россией. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса поговорить с Москвой «как с соседом». Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

Йенс Столтенберг отметил, что контакты с Россией важны для обсуждения контроля над вооружениями. Он осудил Запад за неспособность вновь начать диалог с Москвой.

«Нам нужно обсудить с Россией прекращение боевых действий на Украине, как это делаем мы, Соединенные Штаты и другие страны. Нам нужно поговорить как с соседом», — призвал Йенс Столтенберг.

Он также намекнул на возможный выход США из НАТО. По словам экс-генсека альянса, сейчас невозможно ничего гарантировать. При этом он оповестил о грядущих изменениях.

