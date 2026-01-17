Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 99 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь 99 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 17 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь 99 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 17 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, 47 дронов сбили над Черным морем, 29 — над Белгородской областью, 12 — над Курской.

По четыре БПЛА уничтожили над Ростовской и Астраханской областями, два — над Крымом и один — над Азовским морем.

— В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

Той же ночью СМИ сообщили, что над черноморским побережьем Краснодарского края, в районе Сочи и Туапсе, прогремели взрывы. В некоторых отелях персонал в целях безопасности попросил гостей спуститься в укрытия.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь с 15 на 16 января силами противовоздушной обороны было ликвидировано 106 беспилотников Вооруженных сил Украины.

