49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем

«В течение прошедшей ночи с 23.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.
Еще 29 БПЛА сбили над Белгородской, 12 — над Курской и по четыре — над Ростовской и Астраханской областями, добавили в оборонном ведомстве.
Всего за ночь над Россией уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Накануне около полуночи в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе около 40 минут. Вечером в пятницу над Крымом и Черным морем сбили два БПЛА.