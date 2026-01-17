Ричмонд
49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости Крым. Массированная атака на Крым была отражена силами ПВО в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

«В течение прошедшей ночи с 23.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

Еще 29 БПЛА сбили над Белгородской, 12 — над Курской и по четыре — над Ростовской и Астраханской областями, добавили в оборонном ведомстве.

Всего за ночь над Россией уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне около полуночи в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе около 40 минут. Вечером в пятницу над Крымом и Черным морем сбили два БПЛА.

