Российские вооруженные силы ликвидировали эвакуационную группу украинских военных, которая пыталась вывезти поврежденную в Черниговской области систему залпового огня HIMARS, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Уточняется, что после того как пусковая установка HIMARS была уничтожена, противник попытался эвакуировать оборудование в тыл.
Украинские военнослужащие использовали для передвижения автобус и автотранспорт, однако они были нейтрализованы с помощью ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что 119-я бригада теробороны ВСУ в Сумской области испытывает значительный дефицит беспилотных летательных аппаратов, при этом волонтерские организации отказываются оказывать им необходимую помощь.