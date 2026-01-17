Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся эвакуировать систему HIMARS

Российские вооруженные уничтожили эвакуационную группу украинских военных, пытавшуюся вывезти поврежденную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские вооруженные силы ликвидировали эвакуационную группу украинских военных, которая пыталась вывезти поврежденную в Черниговской области систему залпового огня HIMARS, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Уточняется, что после того как пусковая установка HIMARS была уничтожена, противник попытался эвакуировать оборудование в тыл.

Украинские военнослужащие использовали для передвижения автобус и автотранспорт, однако они были нейтрализованы с помощью ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что 119-я бригада теробороны ВСУ в Сумской области испытывает значительный дефицит беспилотных летательных аппаратов, при этом волонтерские организации отказываются оказывать им необходимую помощь.