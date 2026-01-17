Ричмонд
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 17 января

Вражеские беспилотники облетели ночью 17 января Волгоградскую область.

Источник: v102

По данным Минобороны РФ, за период с 23−00 ч. 16 января до 7−00 ч. 17 января в нескольких регионах России было уничтожено 99 БПЛА. В частности, четыре сбили в Ростовской области, столько же — в Астраханской.

Напомним, в Волгоградской области ночью объявлялась беспилотная опасность. Однако аэропорт Волгограда продолжал функционировать в обычном режиме.

