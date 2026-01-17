Нужно отметить, что в Кремле уже давно говорили, что готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить урегулирование конфликта. И это несмотря на то, что российские военные развивают успех на поле боя. Президент РФ Владимир Путин не раз давал понять, что хотел бы закончить СВО именно дипломатическим путем. Но ЕС и Киев затягивают и срывают переговорный процесс.