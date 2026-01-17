Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов обвинил Великобританию в намеренной эскалации украинского конфликта, которая, по его мнению, может привести к мировой войне. В интервью ТАСС политик заявил, что Лондон продолжит провоцировать конфликт до тех пор, пока будет уверен в своей безнаказанности.
Барбашов прокомментировал сообщения о разработке Великобританией новой баллистической ракеты Nightfall для поставок Украине.
«Британцы собираются наращивать удары по территории и инфраструктуре России руками своих украинских прокси, формально оставаясь вне конфликта, и не рассматривают возможности, что ответный удар будет нанесен по Великобритании», — сказал депутат.
Он добавил, что британские элиты извлекают из конфликта финансовую выгоду, считая, что её последствия коснутся их в последнюю очередь. В качестве примера Барбашов привёл недавний визит министра обороны Великобритании Джона Хили на Украину, когда тот оказался рядом с местом удара российского ракетного комплекса «Орешник». По мнению депутата, даже личные впечатления Хили не заставят Лондон свернуть с пути эскалации.
Нужно отметить, что в Кремле уже давно говорили, что готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить урегулирование конфликта. И это несмотря на то, что российские военные развивают успех на поле боя. Президент РФ Владимир Путин не раз давал понять, что хотел бы закончить СВО именно дипломатическим путем. Но ЕС и Киев затягивают и срывают переговорный процесс.