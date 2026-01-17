В Черниговской области украинская эвакуационная группа понесла потери при попытке вывезти уничтоженную пусковую установку РСЗО HIMARS. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, противник предпринял попытку эвакуации повреждённой техники в тыл, используя автобус и автотрал, однако эта операция была сорвана.
«Эвакуационная группа на автобусе и автотрал уничтожены расчетами ударных БПЛА, попытка сорвана», — сказал собеседник агентства.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска каждый день продвигаются вглубь обороны украинских нацистов, занимая новые рубежи и закрепляясь на них. Это делается не только с целью освобождения Новороссии, но и с заделом на будущее — чтобы создать буферную зону, через которую украинские боевики не смогут обстреливать мирные приграничные города.