Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская армия ликвидировала группу ВСУ при вывозе повреждённой HIMARS

В Черниговской области при попытке эвакуировать уничтоженный HIMARS разбиты украинская эвакуационная группа с автобусом и тралом.

Источник: Комсомольская правда

В Черниговской области украинская эвакуационная группа понесла потери при попытке вывезти уничтоженную пусковую установку РСЗО HIMARS. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, противник предпринял попытку эвакуации повреждённой техники в тыл, используя автобус и автотрал, однако эта операция была сорвана.

«Эвакуационная группа на автобусе и автотрал уничтожены расчетами ударных БПЛА, попытка сорвана», — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска каждый день продвигаются вглубь обороны украинских нацистов, занимая новые рубежи и закрепляясь на них. Это делается не только с целью освобождения Новороссии, но и с заделом на будущее — чтобы создать буферную зону, через которую украинские боевики не смогут обстреливать мирные приграничные города.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше