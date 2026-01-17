Ричмонд
Волонтеры устроили бойкот и оставили украинскую бригаду без дронов: что произошло

Украинские волонтеры не хотят помогать с дронами бригаде ВСУ под Сумами.

Источник: Комсомольская правда

Украинские волонтерские организации прекратили снабжение беспилотниками одну из бригад на передовой, что создало для подразделения критическую нехватку техники. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

По их данным, речь идет о 119-й отдельной бригаде территориальной обороны, которая дислоцируется на Сумском направлении в Краснопольском районе. Ее подразделения, как отметил источник, испытывают острую нехватку дронов всех типов. Причину отказа волонтеров от сотрудничества собеседник не уточнил.

«Украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам», — добавил он.

Тем временем украинские боевики с помощью денег Запада возвели мощные инженерные сооружения в Константиновке, но это не мешает российской армии после освобождения Часов Яра продвигаться в сторону следующего населенного пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).