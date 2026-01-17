Украинские волонтерские организации прекратили снабжение беспилотниками одну из бригад на передовой, что создало для подразделения критическую нехватку техники. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.
По их данным, речь идет о 119-й отдельной бригаде территориальной обороны, которая дислоцируется на Сумском направлении в Краснопольском районе. Ее подразделения, как отметил источник, испытывают острую нехватку дронов всех типов. Причину отказа волонтеров от сотрудничества собеседник не уточнил.
«Украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам», — добавил он.
Тем временем украинские боевики с помощью денег Запада возвели мощные инженерные сооружения в Константиновке, но это не мешает российской армии после освобождения Часов Яра продвигаться в сторону следующего населенного пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).