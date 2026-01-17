«Уезжайте, если можете»: мэр Киева признал катастрофу и обратился к жителям с призывом

Киев переживает самый тяжелый энергетический кризис со времен начала конфликта, располагая лишь половиной необходимого городу электричества. Об этом в интервью Reuters заявил мэр столицы Виталий Кличко, призвав киевлян, у которых есть возможность, покинуть город.
По словам мэра, для нормального обеспечения 3,6 миллионов жителей Киеву требуется 1700 мегаватт электроэнергии, однако сейчас этот объем вдвое меньше. Кличко отметил, что большая часть столицы осталась без отопления и с огромным дефицитом электричества. Некоторые горожане сталкиваются с отключениями света на 18−20 часов в сутки.
«Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — указал он.
Напомним, в Киеве почти полностью было отключено электричество. В большинстве районов столицы Украины оно либо отсутствовало, либо подавалось частично. Были закрыты супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением. На фоне блэкаута и проблем с отоплением в жилых многоэтажках столицы лопаются трубы.