«Уезжайте, если можете»: мэр Киева признал катастрофу и обратился к жителям с призывом

По словам мэра, для нормального обеспечения 3,6 миллионов жителей Киеву требуется 1700 мегаватт электроэнергии, однако сейчас этот объем вдвое меньше. Кличко отметил, что большая часть столицы осталась без отопления и с огромным дефицитом электричества. Некоторые горожане сталкиваются с отключениями света на 18−20 часов в сутки.