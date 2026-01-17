Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР

«Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате четырех ударов произошло возгорание, зафиксированы значительные повреждения энергооборудования, вследствие чего в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.
«В виду непростой обстановки специалистами оценивается возможность проведения аварийно-восстановительных работ», — дополнили в ведомстве.
Сообщается, что ситуация находится на постоянном контроле главы республики и правительства ЛНР.