Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР

ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Минувшей ночью не менее 10 украинских БПЛА атаковали энергосистему ЛНР, в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение, специалисты оценивают ситуацию, сообщает региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате четырех ударов произошло возгорание, зафиксированы значительные повреждения энергооборудования, вследствие чего в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.

«В виду непростой обстановки специалистами оценивается возможность проведения аварийно-восстановительных работ», — дополнили в ведомстве.

Сообщается, что ситуация находится на постоянном контроле главы республики и правительства ЛНР.

