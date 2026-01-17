Ричмонд
Средства ПВО России сбили за сутки 214 БПЛА самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средства ПВО России сбили за сутки 2 ракеты большой дальности «Нептун» и 214 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 214 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 170 танков и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, 52 076 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

