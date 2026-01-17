Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.
Уточняется, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области.
«Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — отмечает МО РФ.