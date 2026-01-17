Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.